Китай в рамках учений направил к Тайваню 20 самолетов и 14 кораблей

Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило оборонное ведомство острова в Twitter.

Уточняется, что Пекин отправил по четыре истребителя J-11 и J-16, десять самолетов Су-30, а также тяжелый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолет Y-8.

Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы, добавили в ведомстве.

В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Эти маневры начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.