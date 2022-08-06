МИД Армении поздравил Боливию по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Армении направило Боливии поздравительное послание по случаю Дня независимости.

«Теплые поздравления народу Боливии с Днем независимости. Армения направляет Боливии наилучшие пожелания мира, процветания и прогресса», - как сообщает Арменпресс, говорится на странице МИД Армении в Twitter.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Многонациональным Государством Боливия были установлены 27 июля 1992 года. С июля 2021 года посольство Республики Армения в Федеративной Республике Бразилия совместно аккредитовано в Многонациональном Государстве Боливия (резиденция в Бразилии).

С февраля 2022 года в Боливии действует офис почетного консула Армении.