Авиакомпания “Армения” разъяснила проблемы, связанные с полетами

Заместитель директора авиакомпании “Армения” Геворг Хачатрян представил объяснение по поводу задержки ряда рейсов.

Как передает Арменпресс, Геворг Хачатрян написал на своей странице в социальной сети Facebook, что сложная геополитическая ситуация вызвала нехватку самолетов во многих авиакомпаниях из-за европейских санкций. Многие лизингодатели отозвали свои самолеты.

“Уважаемые коллеги и пассажиры, от лица авиакомпании “Армении” и всего нашего коллектива приносим извинения за доставленные неудобства. С 21:00 вчерашнего вечера и по сей день, мы неустанно работаем над решением проблем с рейсами.

Получилось так, что сложная геополитическая ситуация вызвала нехватку самолетов у многих авиакомпаний из-за европейских санкций. Многие лизингодатели отозвали свои самолеты.

Авиакомпания “Армения” за свою 6-летнюю историю ни разу не отказалась от выполнения взятых на себя обязательств. Сегодняшние задержки не исключение. Рейс 06/08 NGT 930, запланированный на 10:20, уже вылетел, рейс NGT 1727/1728 из Хургады вылетает в 01:00 по ереванскому времени. Всем пассажирам будет произведен возврат средств, и будут предоставлены отели. Спасибо за понимание”, - отметил Геворг Хачатрян.