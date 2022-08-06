Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

Накануне в Сочи прошла встреча президентов РФ и Турции.