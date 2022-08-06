На территории Армении температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов

В долинах и предгорьях Республики Армения ожидается высокий риск возникновения пожара.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на территории Армении после полудня 6-го, ночью и после полудня с 7-8 августа в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах - град. С 9-11 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

С 6-8 августа температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов.

В Ереване в вечерние часы и ночью с 6-8 августа в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой. С 9-11 августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.