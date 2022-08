Конгрессмен США призвала Госдеп предотвратить нападения Азербайджана на Арцах

Конгрессмен США Бренда Лоуренс резко осудила использование Азербайджаном вдоль Лачинского коридора военного давления на Арцах.

Как передает Арменпресс, об этом конгрессмен написала в своем микроблоге Twitter.

«Я призываю Госдепартамент использовать любой дипломатический инструмент, чтобы предотвратить подобные нападения», — написала Лоуренс.

I strongly condemn Azerbaijan’s use of military pressure against Artsakh along the Lanchin corridor. I urge the @StateDept to use every diplomatic tool at our disposal to prevent further atrocities like this attack.