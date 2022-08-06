Количество заразившихся в России приближается к максимальному показателю за последние 3 месяца: COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 974 против 18 555 днем ранее.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заразившихся стало максимальным с 30 марта, когда штаб сообщил о 20 145 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 692 396 случаев заражения.

Число летальных исходов за сутки возросло на 46 против 47 днем ранее, до 382 697. Количество случаев выздоровления увеличилось на 10 743, до 18 030 626.

За сутки в России госпитализировали 2 141 заболевшего ковидом против 1 906 днем ранее (рост на 12,3%). Число госпитализаций увеличилось в 41 регионе и уменьшилось в 40, еще в четырех ситуация не изменилась.