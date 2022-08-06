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В результате удара молнии у Белого дома погибли три человека

В результате удара молнии у Белого дома погибли три человека

Число жертв молнии, ударившей накануне напротив Белого дома в центре американской столицы, достигло трех, еще один человек остается в больнице. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил городской телеканал NBC4.

По его данным, от полученных травм скончался 29-летний мужчина.

Накануне в больнице умерла пожилая супружеская пара. Джеймс Мюллер, которому было 76 лет, и Донна Мюллер, которая была на год младше мужа, приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.

Все четверо - двое мужчин и две женщины - попали под удар молнии в парке Лафайет напротив Белого дома. 


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