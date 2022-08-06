Конгрессмен США призвала госдепартамент привлечь к ответственности режим Алиева

Госдепартамент США должен использовать весь свой дипломатический инструментарий, чтобы привлечь руководство Азербайджана к ответственности за нападения на Арцах.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила конгрессмен США Джен Шаковски.

«Азербайджан должен понести ответственность за очередное нарушение соглашения о прекращении огня с Арменией. Я призываю Госдепартамент использовать весь свой дипломатический инструментарий, чтобы привлечь режим Алиева к ответственности за нападения на Арцах и предотвратить дальнейшие массовые убийства», — написала Шаковски на своей странице в Twitter.