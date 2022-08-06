Европейские индексы снизились - 05-08-22
МОСКВА, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.65% и составил 13573.93 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.63% и составил 6472.35 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7439.74 пункта, а российский RTSI снизился на 2.94% и составил 1072.31 пункта.
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