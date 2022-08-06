Блинкен призвал Алиева к деэскалации: Госдеп представил подробности телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайдж

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс представил подробности телефонных разговоров госсекретаря Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с премьер-министром Пашиняном Блинкен заверил, что «США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него».

«Он призвал к прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных или вытекающих из проблемы Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении Прайса.

В телефонном разговоре с президентом Азербайджана Блинкен «призвал к деэскалации», вновь призвав начать прямой диалог с Арменией.