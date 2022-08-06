Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август 2022

Блинкен призвал Алиева к деэскалации: Госдеп представил подробности телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайдж

Блинкен призвал Алиева к деэскалации: Госдеп представил подробности телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайдж

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс представил подробности телефонных разговоров госсекретаря Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс, в беседе с премьер-министром Пашиняном Блинкен заверил, что «США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него». 

«Он призвал к прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных или вытекающих из проблемы Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении Прайса.

В телефонном разговоре с президентом Азербайджана Блинкен «призвал к деэскалации», вновь призвав начать прямой диалог с Арменией.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]