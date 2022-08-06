Мы работаем над деэскалацией: Шарль Мишель побеседовал с Пашиняном и Алиевым

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно последних событий в регионе.

Как сообщает Арменпресс, об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Facebook.

«Мы вместе работаем над обеспечением деэскалации и открытых контактов. В преддверии очередной встречи лидеров в Брюсселе ключевым вопросом является продолжение диалога и достижение четкого прогресса по всем вопросам повестки дня. ЕС остается приверженным», — написал Мишель.