Завершились переговоры Путина и Эрдогана: принято совместное заявление

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Переговоры длились более четырех часов.

"Принято совместное заявление", — сказал пресс-секретарь президента Песков.

При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.

Главы государств подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также решимость действовать сообща в решении проблем страны.

Также Путин и Эрдоган заявили о приверженности суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии.

Переговоры проходили на территории санатория "Русь". Лидеры беседовали с глазу на глаз, а также с участием членов делегаций. Журналистам показали начало встречи, далее общение продолжилось в закрытом для СМИ режиме.