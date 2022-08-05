Женская сборная Армении одержала победу над сборной Израиля: Всемирная шахматная олимпиада

Женская сборная Армении по шахматам одержала победу над сборной Израиля.

Как сообщает Арменпресс, в 7-м туре Всемирной шахматной олимпиады в индийском Ченнае женская сборная Армении одержала победу над сборной Израиля со счетом 2,5-1,5. Победу отпраздновала только Сусанна Габоян, а Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Анна Саркисян сыграли вничью.

В предыдущих 6 турах сборная Армении одержала 5 побед (Ботсвана, Норвегия, Ирландия, Индонезия, Англия) и проиграла Эстонии. Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.