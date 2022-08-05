Обсуждены вопросы эвакуации населения сел Агавно, Неркин Суса и Бердзора

В селе Агавно Кашатагского района Республики Арцах министр территориального управления и инфраструктуры Арцаха Айк Ханумян вместе с представителями местного населения и районных властей 5 августа в рамках плана гражданской обороны обсудил вопросы эвакуации населения общин Агавно, Неркин Суса и Бердзора до 25 августа с.г.. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Арцаха.