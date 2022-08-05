Путин и Эрдоган обсудят вопросы региональной безопасности

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в Сочи вопросы региональной безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров.

«Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно, я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего имею в виду cирийский кризис. Здесь Турция и Россия внесли очень большой вклад в нормализацию обстановки, и эту тему мы тоже, конечно, не обойдём своим вниманием», - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в повестке дня встречи Путина и Эрдогана среди прочих вопросов стоит и вопрос Нагорного Карабаха.