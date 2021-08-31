Предстоящие на 6 августа мероприятия
17:26, Август 05, 2022
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- 17:05 ЕС глубоко обеспокоен недавними инцидентами: Боррель ответил на вопрос европарламентариев об агрессии Азербайджана
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- 15:39 СМИ: в 93 департаментах Франции ограничили потребление воды из-за засухи
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- 13:19 В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса
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