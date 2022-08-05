Ожидается приток высококвалифицированных специалистов из-за рубежа: правительство готово компенсировать часть зарплаты

Правительство Армении готово частично компенсировать заработную плату тем высококлассным специалистам из-за рубежа, которые будут работать в армянских компаниях. Правительство одобрило этот план. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», заместитель министра экономики РА Рафаэль Геворкян заявил, что учитывались два основных критерия. Первый - данное лицо должно иметь 10 и более лет профессионального опыта в ведущих компаниях. Правительство при службе данного лица в Армении будет компенсировать 20 % заработной платы. Если специалист окончил один из 400 лучших университетов мира, государство будет компенсировать 50 % зарплаты. И, наконец, если данное лицо решит преподавать в армянских вузах, государство компенсирует 70 % зарплаты.

«У нас есть определенная внутренняя договоренность, что мы не будем ограничивать бюджет. По нашим прогнозам, мы не думаем, что в ближайшее время у нас возникнет проблема с бюджетом, поэтому будем реагировать настолько, насколько будет спрос. Требуются квалифицированные специалисты во всех областях. Этим мы способствуем притоку в Армению специалистов высокой квалификации, и поощряем процесс обучения местных армянских специалистов», - сказал Рафаэль Геворгян.

В контексте повышения производительности экономики государство предоставит компаниям и новые возможности для приобретения оборудования. Расширяется уже действующая программа, в рамках которой предприятия обрабатывающей промышленности получают содействие государства для приобретения нового оборудования. Такая возможность будет предоставлена ряду сфер: горнодобывающей, информационно-коммуникационной, строительной, транспортно-складской, профессиональной, научной и технической деятельности, образованию, здравоохранению, социальному обслуживанию населения.

«Эта программа, действующая в перерабатывающей промышленности, уже дает положительные результаты. Заключено более 200 сделок, размещено более 11 млрд драмов. Если компании готовы покупать новую технику, государство субсидирует значительную часть. Мы расширяем сферы, чтобы дать этой программе больший импульс. Максимальный лимит на одну транзакцию составляет 10 млрд драмов, что является существенной возможностью для обновления техпарка», - сказал Рафаэль Геворгян.

По его словам, от добавленных сфер уже поступают сигналы, есть спрос на использование таких возможностей. Заместитель министра выразил надежду, что эти действия и программы окажут влияние на повышение производительности экономики.