«Еремян Фарм» получит от ЕАБР $ 25 млн на строительство новых ферм

Правительство Армении, Евразийский банк развития (ЕАБР) и компания «Еремян Фарм» подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Евразийский банк развития выделит группе компаний «Еремян Проджектс» 25 млн долларов США на развитие полного производственного цикла. Планируется замена малопродуктивных животных на высокопродуктивных, расширение и модернизация сельскохозяйственных угодий для выращивания кормовых культур, увеличение производства мясной и молочной продукции.

Как передает «Арменпресс», меморандум подписали министр экономики РА Ваан Керобян, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и генеральный директор компании «Еремян Проджектс» Давид Еремян. Целью сотрудничества является обеспечение продовольственной безопасности, сельского хозяйства и экономического развития РА.

В рамках этого инвестиционного проекта «Еремян Фарм», входящая в группу компаний «Еремян Проджектс», построит животноводческую ферму, рассчитанную на 1 200 голов, и свиноферму на 6 000 голов . В результате планируется увеличить производство молока до 11 000 тонн, то есть дополнительно на 1,6% в год. В свою очередь, развитие собственных мощностей может способствовать импортозамещению и повышению уровня обеспеченности молоком в РА на 1,4% (текущий уровень обеспеченности молоком составляет 82%). Министр экономики РА Ваан Керобян подчеркнул, что сельское хозяйство является основным направлением и движущей силой экономики страны.

«Учитывая эти факторы, мы высоко оцениваем возможности нового сотрудничества с нашими партнерами. Пилотная программа, которую будет осуществлять правительство РА при содействии Евразийского банка развития, несомненно, станет новым витком развития агропромышленного комплекса, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности нашей страны. Кроме того, программа поддержит частный сектор, и я уверен, что это будет способствовать и экспортному потенциалу. От имени Министерства экономики заверяю вас, что мы готовы всячески содействовать успешной реализации этого проекта», - сказал министр экономики РА Ваан Керобян.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что проект, реализуемый с группой компаний «Еремян Проджектс», направлен на развитие стратегического сектора агропромышленного комплекса Республики Армения и будет иметь значительный экономический и социальный эффект, такой как развитие сельских местностей, где проживает 36% населения Армении. «Создание 300 новых рабочих мест, увеличение ВВП и обеспечение населения необходимыми продуктами питания. Благодаря трехстороннему меморандуму, подписанному с правительством, работа нашего банка в направлении развития агропромышленного комплекса страны будет координироваться сразу по трем направлениям: государственная необходимость, бизнес интересы, обеспечение доступного финансирования», - сказал председатель Правления ЕАБР.

По словам Давида Еремяна, эта программа беспрецедентна как для «Еремян Проджектс», так и для животноводческой отрасли РА. «Этой программой мы берем на себя большую ответственность по развитию новой культуры современного животноводства и молочного производства в Армении, так как будем создавать фермы, оснащенные технологиями последнего поколения. Тем самым мы дадим толчок развитию мясного животноводства и станем заражающим примером и для других хозяйств», - сказал Давид Еремян.

Он выразил надежду, что результаты этого проекта будут видны в скором времени. Они докажут, что в Армении возможно конкурентоспособное животноводство и производство молока.