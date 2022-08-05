Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 3-5 градусов

На территории республики с 6 по 8 августа ночью и после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен и град. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что 9 и 10 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами 2-5 м/с. В вечерние часы и во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. С 6 по 8 августа температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов.

В Ереване с 5 по 8 августа в вечерние часы и в ночное время в некоторых районах города возможны кратковременные дожди с грозами. Осадков не будет 9 и 10 августа. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.