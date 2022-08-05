ЕАБР выделит Армении $ 37 миллионов на строительство 11 солнечных электростанций

Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит Республике Армения до 37 миллионов долларов на строительство 11 солнечных электростанций общей мощностью до 65 МВт в Гегаркуникской и Арагацотнской областях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Отмечается, что соответствующие документы подписали в Ереване председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель группы компаний «Нью энерджи» Айк Арутюнян. Все объекты будут сданы уже в этом году.

«Сегодня энергетическая система Республики Армения базируется на тепловой, атомной и гидроэнергетике. Крупнейшим источником электроснабжения и основным энергоносителем для конечного потребления остается природный газ. Задача банка до 2026 года - способствовать диверсификации источников производства электроэнергии в республике. Тем самым мы не только повышаем надежность энергосистемы, но и значительно улучшаем экологию за счет снижения выбросов углекислого газа», - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Евразийский банк развития, правительство РА и ЗАО « Еремян Фарм» также подписали Меморандум о развитии агропромышленного комплекса Армении.

Целью меморандума является обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого экономического развития Республики Армения в агропромышленном секторе. ЕАБР окажет содействие правительству Армении посредством финансирования проектов в агропромышленном секторе, что будет способствовать улучшению переработки сырья и повышению добавленной стоимости выпускаемой продукции.