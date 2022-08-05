Большая честь и ответственность - продолжать гуманитарную миссию отца посредством Фонда: Николя Азнавур отмечает юбилей

Николя Азнавур, сын великого шансонье Шарля Азнавура, соучредитель Фонда «Азнавур» и председатель Попечительского совета, 5 августа отмечает свое 45-летие.

Как сообщает «Арменпресс», Фонд «Азнавур» поздравил Николя Азнавура, процитировав его слова о Шарле Азнавуре.

«Мой отец никогда не давал советов, даже своим детям. Он учил своим личным примером. Именно своим примером он показал нам важность тяжелой работы. В жизни моего отца умение делиться тем, что есть у тебя, и жить с людьми имело ключевое значение, поэтому он хотел, чтобы и те, кто также несут эти ценности, объединились вокруг Фонда «Азнавур». Для меня большая честь и ответственность - продолжать гуманитарную миссию отца посредством Фонда».

Фонд выразил Николя Азнавуру благодарность за преданность и за проделанную большую работу.