Десантный корабль ВМС США зайдет в порт Стокгольма

Американский военно-транспортный корабль USS Arlington прибудет в пятницу в Стокгольм с визитом. Он будет пришвартован в гавани Фрихамнен до понедельника, сообщают ВС Швеции.

Корабль участвует в учениях в Балтийском море. USS Arlington - десантный корабль типа San Antonio, используемый, среди прочего, для перевозки и высадки войск,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Корабль "постоянно участвует в учениях с НАТО и странами-партнерами, что способствует повышению стабильности и безопасности в непосредственной близости от Швеции", поясняется в сообщении шведских ВС. Подобные заходы в порты проводятся на регулярной основе, "чтобы экипажи могли отдохнуть, а корабли могли заправиться продовольствием и другими припасами после долгого пребывания в море".

Вооруженные силы Швеции не планируют совместных учений с кораблем, отмечено в пресс-релизе.