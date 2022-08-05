В 2025 году в небе над Южной Кореей могут появиться «летающие такси»

Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея предпринимает активные шаги по развитию в стране городской аэромобильности. Корея к 2025 году намерена реализовать так называемую программу «летающее такси». Другими словами, есть намерение создать аэромобили, движущиеся по воздуху. На первом этапе Министерство земельных ресурсов и транспорта Кореи намерено с помощью «летающих такси» связать столичный аэропорт с центром Сеула. Для реализации проекта Республика Корея мобилизует возможности крупнейших компаний страны. В этом вопросе Корея сотрудничает и с США.

В рамках медиа-тура, организованного Корейской службой культуры и информации, «Арменпресс» провел беседу с представителем SK Telecom, крупнейшей корейской компании в сфере мобильной связи и телекоммуникаций. Компания также участвует в реализации проекта.

Руководитель группы планирования коммуникаций SK Telecom Ирэн Ким отметила, что Корея прилагает серьезные усилия для развития городской аэромобильности. «На самом деле этот сектор развивается достаточно высокими темпами в США и в Европе. В Корее Министерство земли и транспорта играет ведущую роль в развитии этого сектора. В 2025 году министерство планирует связать аэропорт с центром города с помощью «летающих такси». В настоящее время SK Telecom, Hanwha Systems и другие компании сформировали консорциум. В ноябре этого года в сеульском районе Чонгдам будет создан испытательный полигон. А в 2025 году мы намерены добиться коммерциализации этой технологии. Наша страна действительно стремится развивать это направление. Мы в этом вопросе сотрудничаем и с США», - уточнила она.

Во время экскурсии по центральному офису SKT у нас была возможность ознакомиться с проектом компании «Умный город» посредством «виртуального путешествия». Компания представляет собственную концепцию будущего, а именно, какой будет жизнь в 2052 году. Трудно описать словами, насколько впечатляющей была воображаемая поездка, это все нужно увидеть и прочувствовать. Именно во время этой поездки вы увидите «летающие такси» будущего, реализация которых, как было представлено, уже не за горами.

Международный аэропорт Инчхон расположен в 40 километрах от Сеула, столицы Южной Кореи. Поездка от центра Сеула до аэропорта занимает от 40 минут до 1 часа. По разным оценкам, поездка на «летающем такси» продлится всего 20 минут. Некоторые концепции аэротакси уже опробованы в ряде стран, в частности, в США, Японии и Южной Корее. Существующие концепции аэромобилей в ряде случаев напоминают небольшой вертолет, в других небольшой самолет, но по разным оценкам они более безопасны и экологичны.

Ирэн Ким также рассказала о другом крупном проекте SKT, Ifland-е. Это услуга компании, которая предлагает ряд возможностей для социальных сетей и все чаще превращается в глобальную, благодаря сотрудничеству с различными партнерами. Это платформа, на которой люди могут создавать своих собственных персонажей в виртуальном домене и общаться друг с другом.

«Эти сервисы уже запущены в Корее. Во время пандемии люди довольно много общались на этой платформе. Даже после смягчения пандемии эти услуги пользуются большой популярностью. Многие люди, особенно молодые, продолжают использовать Ifland. И до конца этого года мы намерены запустить эти сервисы в 80 странах мира», - уточнила Ирэн Ким.

Компания SKT была основана в 1984 году. На данный момент это - крупнейшая из трех компаний мобильной связи и телекоммуникаций Южной Корее. Услугами SKT пользуются более 50 % населения страны. Компания предоставляет не только услуги мобильной связи и телекоммуникаций, но и работает в сфере технологической безопасности, метавселенной, искусственного интеллекта и в других направлениях.

Шант Хлгатян

PENTA PRESS

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