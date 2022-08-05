В США заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями

Американские власти по-прежнему готовы к диалогу с Россией по формированию будущего системы контроля над вооружениями, сообщил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

"Мы готовы возобновить диалог с Россией с целью определения будущего современной системы контроля над вооружениями", - сказал он, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, по его словам, по данной тематике США "стремятся поддерживать и расширять каналы связи с КНР".

Президент США Джо Байден ранее этим летом заявил о готовности начать с Россией переговорный процесс о достижении соглашения взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году.