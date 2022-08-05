Макрон призвал Алиева придать полный объем переговорам с Арменией и избежать напряженности

Президент Франции Эммануэль Макрон с вниманием следит за развитием событий на Южном Кавказе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Елисейский дворец, отмечая, что Макрон провел телефонный разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав переговорам с Арменией придать полную динамику, избежать эскалации и соблюдать взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению.

«Он выразил обеспокоенность происходящими в последние дни событиями, особенно в Лачинском коридоре. Призвал предпринять все возможное, чтобы избежать эскалации и переговоры с Арменией вести в полном объеме. Он подчеркнул важность соблюдения обязательств, взятых на себя по заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

Франция продолжает находиться в тесном контакте со сторонами и со своими партнерами, чтобы продолжать поддерживать и способствовать усилиям, направленным на диалог между Арменией и Азербайджаном во имя стабильности в регионе», - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Из Елисейского дворца также сообщили, что Макрон накануне провел телефонный разговор и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.