Известны следующие соперники шахматных сборных Армении на Всемирной олимпиаде

Сборные Армении по шахматам после однодневного отдыха продолжат борьбу на Всемирной олимпиаде.

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнай, мужская сборная Армении сразится с командой США.

По сегодняшний день сборная Армении, возглавляемая Арманом Пашикяном, одержала 6 побед: над Мадагаскаром, Андоррой, Египтом, Австрией, Англией и Индией.

Женская сборная Армении сыграет со сборной Израиля. В предыдущих 6 турах сборная одержала 5 побед: над Ботсваной, Норвегией, Ирландией, Индонезией и Англией, уступила Эстонии.

Всемирная Шахматная Олимпиада в этом году проводится в индийском городе Ченнай,, с 29 июля по 10 августа.