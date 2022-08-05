Главы МИД АСЕАН призвали к мирному разрешению конфликта на Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в пятницу в Пномпене участниками 55-го совещания министров иностранных дел АСЕАН, которое в качестве действующего председателя регионального объединения организует Камбоджа.

На совещании была подчеркнута важность немедленного прекращения боевых действий и создания благоприятных условий для мирного разрешения конфликта. Главы МИД АСЕАН заявили о поддержке усилий генерального секретаря ООН по поиску путей мирного урегулирования ситуации на Украине, призвали обеспечить безопасность гражданского населения и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи для нуждающихся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Участники совещания также призвали все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог, продолжить работу по урегулированию ядерной проблемы КНДР и достижению безъядерного статуса Корейского полуострова.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.