Европейские индексы - 04-08-22
МОСКВА, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 13662.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.64% и составил 6513.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 7448.06 пункта, а российский RTSI снизился на 0.11% и составил 1104.77 пункта.
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