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Минобороны РФ снова констатировало нарушения Азербайджаном режима прекращения огня

Минобороны РФ снова констатировало нарушения Азербайджаном режима прекращения огня

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе за минувшие сутки зафиксировал 4 случая нарушения режима прекращения огня азербайджанскими военнослужащими в зоне своей ответственности. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено (Армия обороны Республики Арцах сообщала о 19 раненых - ред.)», - говорится в бюллетени.


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