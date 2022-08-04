Председатель Генеральной ассамблеи ООН Шахид ошибся, капитулировав перед давлением Турции: Фрэнк Паллоне 

Армянская ассамблея Америки призывает председателя 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и действующего министра иностранных дел Мальдив Абдуллу Шахида настаивать на факте Геноцида армян после того, как последний удалил из своего микроблога в Twitter запись о своем визите в Мемориал жертвам Геноцида армян (Цицернакаберд) и Музей-институт Геноцида армян 27 июля с.г.

Как сообщили Арменпресс в Армянской ассамблее Америки, в ответ конгрессмен Фрэнк Паллоне-младший (штат Нью-Джерси) заявил, что «ООН не должна быть соучастником неприятия Турцией истории. Глава Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид ошибся, удалив свой твит и капитулировав перед давлением Турции».

«На сегодняшний день 31 страна и десятки международных организаций признают Геноцид армянского народа, совершенный Османской империей в 1915-1923 годах, повлекший гибель 1,5 миллиона армян и лишение нации ее трехтысячелетней западной-армянской родины. ГА ООН кодифицировала преступление геноцида, приняв Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в декабре 1948 года, приняв во внимание многие идеи международного юриста-правозащитника Рафаэля Лемкина, который ввел термин «геноцид» в 1944 году и сослался на Геноцид армян 1915 года как на яркий пример акта геноцида.

Действия председателя ГА ООН демонстрируют отрицание Геноцида, что является наихудшей формой разжигания ненависти. В ознаменование 50-летия Конвенции о Геноциде в 1998 году более 150 выдающихся ученых и писателей выступили с заявлением, чтобы почтить память Геноцида армян и осудить отрицание турецким правительством этого преступления против человечества. В заявлении ученые подчеркнули, что «отрицание геноцида направлено на то, чтобы изменить историю, чтобы демонизировать жертв и реабилитировать виновных. Отрицание геноцида является последней стадией геноцида. Это то, что Эли Визель назвал «двойным убийством». Отрицание убивает достоинство выживших и стремится уничтожить память о преступлении».

Действия председателя ГА ООН Шахида подрывают доверие международного сообщества и ответственность за соблюдение буквы и духа Конвенции ООН о геноциде. Армянская Ассамблея Америки призывает председателя ГА ООН Шахида опубликовать публичное объяснение отностельно своего удаленного твита, а также подтвердить свою приверженность признанию Геноцида армян и осуждению его отрицания», - говорится в заявлении Армянской ассамблеи Америки.