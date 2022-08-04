Путин пока не планирует посетить Армению

Посещение Армении пока отсутствует в графике президента РФ Владимира Путина. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там есть, конечно, приглашение. Но нет, сейчас точных дат нет", - сказал он, отвечая на вопрос, посетит ли Путин Армению до конца текущего года.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что визит Путина в страну, по ожиданиям Еревана, может состояться в период с октября по декабрь. Российский лидер в апреле принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Ереван во второй половине года.