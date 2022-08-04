Председатель КС и глава офиса СЕ в Ереване подтвердили приверженность продолжению сотрудничества

Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян 4 августа принял главу офиса Совета Европы в Армении Мартину Шмидт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, председатель Конституционного суда отметил важность Плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 годы, подчеркнув, что Совет Европы является одним из ключевых международных партнеров Конституционного Суда и за последний год между сторонами сложилось качественно новое, образцовое и взаимовыгодное сотрудничество.

В свою очередь глава офиса Совета Европы Мартина Шмидт поблагодарила Председателя Конституционного Суда за плодотворное и тесное сотрудничество. Глава офиса Совета Европы приветствовала проводимые в настоящее время Конституционным Судом внутренние институциональные реформы, добавив, что Совет Европы готов и впредь поддерживать их реализацию.

Обе стороны отметили необходимость организации подобных рабочих встреч и подтвердили свою полную приверженность продолжению сотрудничества в деле продвижения верховенства права, демократии и защиты прав человека и основных свобод.