Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили Нагорный Карабах

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу 4 августа в числе других вопросов поднял проблему нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Госсекретарь также коснулся нагорно-карабахского конфликта, отметив, что США готовы к взаимодействию как в двустороннем формате вместе с партнерами-единомышленниками, так и в рамках нашей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы способствовать диалогу между Арменией и Азербайджаном и помочь в достижении долгосрочного политического урегулирования конфликта», - сообщил представитель Госдепартамента.

3 августа официальный представитель Госдепартамента заявил, что США глубоко обеспокоены интенсивными военными действиями вокруг Нагорного Карабаха.