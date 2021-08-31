Предстоящие на 5 августа мероприятия
17:46, Август 04, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:05 Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран
- 17:46 Предстоящие на 5 августа мероприятия
- 17:20 Скончался участник трехмесячных военных сборов: МО Армении
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-08-22
- 17:19 Азиатские индексы - 04-08-22
- 17:10 Строительство альтернативного маршрута Лачинского коридора завершится до весны: министр
- 16:54 СМИ: Токио требует от КНР немедленно прекратить военные учения
- 16:39 НАТО призвала азербайджанскую и армянскую стороны вернуться за стол переговоров
- 16:30 В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники
- 16:15 Ракеты КНР упали в исключительной экономической зоне Японии
- 16:12 Песков не исключил вероятность обсуждения карабахского вопроса на встрече Путин- Эрдоган
- 16:10 Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации ситуации на месте: МИД РФ
- 16:01 Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе
- 15:51 Почти 60% россиян пожаловались на постоянную усталость
- 15:37 Reuters: ЕС к сентябрю намерен сформировать новый пакет помощи Украине в размере €8 млрд
- 15:17 В Бельгии отмечают рекордную за четверть века инфляцию
- 15:12 Дмитрий Песков ответил на замечания Никола Пашиняна о деятельности российских миротворцев в Арцахе
- 15:05 Столтенберг: НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну"
- 15:04 Юрий Сакунц одним мизинцем сдвинул 2 вагона метро весом в 65 тонн: он претендует на новый рекорд
- 14:59 Призываем стороны проявлять сдержанность: Дмитрий Песков обратился к обострению ситуации в Нагорном Карабахе
- 14:26 В еврозоне ожидают роста инфляции, безработицы и рецессии
- 14:21 Азербайджан пытается нагнать атмосферу страха: СНБ Арцаха призывает не поддаваться ложным слухам
- 14:06 От промышленности до здравоохранения, образования: правительство Армении расширяет программу субсидирования оборудования
- 13:56 Глава епархии Арцаха посетил в Центральном госпитале Степанакерта раненых военнослужащих
- 13:43 Путин и Эрдоган обсудят в Сочи стратегические энергопроекты
20:13, 01.08.2022
4173 просмотров Азербайджанские подразделения обратились к провокации, предприняв попытки перейти линию соприкосновения: МО Арцаха
19:03, 29.07.2022
3328 просмотров Мы должны активно обсуждать вариант отделения карабахского вопроса от армяно- азербайджанских отношений:секретарь Совбеза
17:00, 29.07.2022
2497 просмотров Природа, история и люди делают Армению поистине фантастической страной: эксклюзивное интервью с послом Нидерландов
20:20, 30.07.2022
2328 просмотров Азербайджан поставлял авиабомбы на Украину: в Telegram-каналах распространяются скандальные документы
17:32, 28.07.2022
2243 просмотров Любая попытка Азербайджана пускать пыль в глаза международному сообществу должна получить правовую оценку: омбудсмен