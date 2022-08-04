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Азиатские индексы - 04-08-22

Азиатские индексы - 04-08-22

ТОКИО, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.69% и составил 27932.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1930.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.80% и составил 3189.04 пункта, а HANG SENG вырос на 2.06% и составил 20174.04 пункта.


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