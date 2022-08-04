СМИ: Токио требует от КНР немедленно прекратить военные учения

Правительство Японии направило Китаю протест после того, как выпущенные КНР ракеты упали в японской исключительной экономической зоне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Киодо.

Вице-министр иностранных дел Такэо Мори в телефонном разговоре с послом Китая в Японии потребовал немедленно прекратить проведение военных учений, передает РИА Новости.

Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, проходят в шести районах в акватории вокруг острова и продлятся до воскресенья.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле заявили о праве Китая проводить учения вокруг Тайваня.