В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено – красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции.

Она отметила, что поскольку памятники принадлежат местным властям, "конкретное время и порядок зависят от готовности и логистики местных властей".

Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где более 90% населения – русскоговорящие жители, многие из которых выступают против удаления танка.

Так, в среду и в ночь на четверг вокруг монумента были замечены десятки человек, которые, по данным полиции, вели себя мирно и спокойно, но правительство не исключает, что устранение монумента может вызвать напряженность в обществе.

"В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва. Но поскольку ясно, что сама Нарва его не уберет, что в связи с этим возникает напряженность, ясно, что правительство должно принять ответственность на себя и переместить и этот, и другие памятники, имеющие символическое значение", - считает премьер.