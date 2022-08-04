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Ракеты КНР упали в исключительной экономической зоне Японии

Ракеты КНР упали в исключительной экономической зоне Японии

Пять баллистических ракет, пуски которых были в четверг осуществлены КНР, упали в исключительной экономической зоне Японии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.

"Согласно нашим данным, пять баллистических ракет КНР упали в исключительной экономической зоне Японии, - сказал Киси. - В связи с этим китайской стороне был выражен протест по дипломатическим каналам". 


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