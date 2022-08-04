Песков не исключил вероятность обсуждения карабахского вопроса на встрече Путин- Эрдоган

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил вероятность того, что российский лидер на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи может обсудить и эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Не исключено, что президенты обменяются мнениями относительно обострения ситуации», - сказал он.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Министерство обороны России в своем бюллетене зафиксировало, что перемирие нарушил именно Азербайджан.