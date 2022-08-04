Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что обсуждалась и ситуация, связанная с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. «Была подчеркнута строжайшая необходимость выполнения всех положений трехстороннего соглашения», - сказал он.
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