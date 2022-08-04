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Reuters: ЕС к сентябрю намерен сформировать новый пакет помощи Украине в размере €8 млрд

Reuters: ЕС к сентябрю намерен сформировать новый пакет помощи Украине в размере €8 млрд

Европейский союз намерен к сентябрю сформировать новый пакет финансовой помощи для Украине в размере €8 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Reuters с ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Источник сообщил, что часть пакета будет состоять из грантов, а другая часть - из кредитов. 


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