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В Бельгии отмечают рекордную за четверть века инфляцию

В Бельгии отмечают рекордную за четверть века инфляцию

Инфляция в Бельгии достигла почти 10%, это рекорд с 1997 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг La Libre Belgique со ссылкой на службу наблюдения за ценами.

C 1997 года, когда начались расчеты по методологии статистической службы Европейского союза Eurostat, впервые средний уровень инфляции в Бельгии с апреля по июнь зарегистрирован в 9,9%.

Инфляцию в стране объясняют главным образом скачком цен на энергию: на 64,3% во втором квартале.

Но с конца 2021 года, пишет издание, инфляция растет также по всем другим группам продуктов. Так, во втором квартале нынешнего года она составила 6,5% для продовольственных продуктов.

 


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