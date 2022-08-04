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Столтенберг: НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну"

Столтенберг: НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны. Такую точку зрения он изложил в четверг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утёйа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну", - сказал генсек Североатлантического альянса.

Он добавил, что "происходящее на Украине ужасно, но будет намного хуже, если в Европе начнется война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны".


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