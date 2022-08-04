Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август 2022

Призываем стороны проявлять сдержанность: Дмитрий Песков обратился к обострению ситуации в Нагорном Карабахе

Призываем стороны проявлять сдержанность: Дмитрий Песков обратился к обострению ситуации в Нагорном Карабахе

Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы внимательно следим за этим. Естественно, нас беспокоит эскалация ситуации. Призываем стороны проявлять сдержанность, а главное, выполнять положения всех известных трехсторонних документов», - сказал он.

Дмитрий Песков сообщил, что в расписании президента России Путина не запланирован телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно напряженной ситуации в Нагорном Карабахе.

«На данный момент его нет в расписании президента. Однако, при необходимости, такой контакт очень оперативно может быть осуществлен», - сказал он.

3 августа с 09:00  азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате  смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян.

Министерство обороны России в своем бюллетене зафиксировало, что перемирие нарушил именно Азербайджан.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]