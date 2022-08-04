В еврозоне ожидают роста инфляции, безработицы и рецессии

В странах еврозоны с пессимизмом смотрят на экономические перспективы валютного союза, ожидая ускорения роста цен, а также усиления безработицы и рецессии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют распространенные в четверг результаты опроса потребительских ожиданий, проведенного Европейским центральным банком (ЕЦБ) в июне.

"В ближайшие 12 месяцев потребители ожидают ускорения инфляции, усиления экономической рецессии, а также роста безработицы", - отмечается в документе. В среднем респонденты исходят из того, что средние темпы роста цен в течение года будут составлять около 5%. Они также оценили уровень экономического спада в 1,3% от ВВП стран еврозоны, безработицы - в 11,5% трудоспособного населения, уточнили в ЕЦБ.

Опрос потребительских ожиданий проводится регулятором на ежемесячной основе в целях "уточнения мер по ценовой стабилизации". В нем участвуют около 14 тыс. человек старше 18 лет из Бельгии, Германии, Испании, Франции, Италии и Нидерландов. По данным ЕЦБ, на эти страны приходится около 85% ВВП валютного союза и примерно 83,8% его населения.