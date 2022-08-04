Азербайджан пытается нагнать атмосферу страха: СНБ Арцаха призывает не поддаваться ложным слухам

Служба национальной безопасности Республики Арцах, следуя осуществлению функций и полномочий, возложенных на нее законодательством в сфере информационной безопасности, информирует, что азербайджанские спецслужбы отправляют на электронные адреса и мессенджеры граждан и государственных структур Республики Арцах сообщения, содержащие ложные сведения и угрозы, пытаются, сея панику, нагнать атмосферу страха. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Служба национальной безопасности Республики Арцах.

«СНБ Республики Арцах предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных событий. Призываем вас не поддаваться ложной информации, не реагировать на такие сообщения и следить только за официальными новостями. При получении сообщений или угроз подозрительного содержания обращайтесь на официальный сайт Службы национальной безопасности Украины, или звоните на номера телефонов горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26», - говорится в сообщении СНБ Арцаха.