От промышленности до здравоохранения, образования: правительство Армении расширяет программу субсидирования оборудования

Правительство Армении расширяет программу субсидирования оборудования. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства министр экономики Ваан Керобян отметил, что в этом году в решение правительства внесено существенное изменение. Компаниям, работающим в сфере перерабатывающей промышленности, предложено обновить свое оборудование и производственные линии. Правительство обязуется субсидировать большую часть финансовых затрат, процентов по кредитам или аренде.

«Эта программа продвигается довольно успешно. У нас уже более 200 бенефициаров, более 11 миллиардов заключенных сделок. Крупные сделки еще впереди. Программа позволяет приобрести новое оборудование, производственные линии на сумму до 10 млрд драмов, а государство будет субсидировать проценты по кредиту или лизингу на 3 или 3,5 года. Сейчас с предложенным изменением мы расширяем программу за счет включения новых направлений», - сказал министр.

Предлагаемая поправка состоит из двух частей. Согласно первой поправке к уже существующей программе добавляются следующие отрасли: перерабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, информация и связь, строительство, транспортно-складское хозяйство, профессиональная, научная и техническая деятельность, образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения

Второе изменение касается привлечения качественных специалистов в компании различных направлений. Государство готово компенсировать часть их зарплат.

«Если армянские компании будут привлекать качественных специалистов, государство готово платить 20 процентов их зарплат. Я должен отметить, что важен не только опыт работы этого специалиста, но и образование. Кроме того, государство готово выплачивать 50 процентов заработной платы привлекаемым специалистам, имеющим докторскую степень. Если эти специалисты будут преподавать в вузах, то будет выплачиваться 70 процентов их зарплаты», - сказал министр.

Премьер-министр РА Никол Пашинян заметил, что часто говорят, что темпы реализации различных программ неудовлетворительны, и выделил эту программу, которая уже дает конкретные результаты.

«Я хочу еще раз коснуться одной проблемы. Обо всем этом должен знать потенциальный бенефициар проекта. Ходим по деревням, спрашиваем, оказывается, люди не слышали об этом. Мы в этом вопросе должны быть очень активны», - сказал Никол Пашинян.