Глава епархии Арцаха посетил в Центральном госпитале Степанакерта раненых военнослужащих

Глава Арцахской епархии епископ Вртанес Абраамян вместе с иереем Армии обороны Варданом Нерсисяном, духовным ответственным сферы здравоохранения иереем Андреасом Тавадяном 4 августа посетил Центральный госпиталь Степанакерта.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, Святого Отца встретил начальник госпиталя подполковник Г. Григорян, в сопровождении которого священнослужители посетили получающих лечение раненых военнослужащих.

Глава епархии вознес молитву за здоровье раненых, пожелал им скорейшего выздоровления, и поблагодарил медработников за преданную службу.

Святой Отец передал раненым военнослужащим благословение и добрые пожелания от Католикоса Всех Армян.