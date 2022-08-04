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Глава епархии Арцаха посетил в Центральном госпитале Степанакерта раненых военнослужащих

Глава епархии Арцаха посетил в Центральном госпитале Степанакерта раненых военнослужащих

Глава Арцахской епархии епископ Вртанес Абраамян вместе с иереем Армии обороны Варданом Нерсисяном, духовным ответственным сферы здравоохранения иереем Андреасом Тавадяном 4 августа посетил Центральный госпиталь Степанакерта.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, Святого Отца встретил начальник госпиталя подполковник Г. Григорян, в сопровождении которого священнослужители посетили получающих лечение раненых военнослужащих.

Глава епархии вознес молитву за здоровье раненых, пожелал им скорейшего выздоровления, и  поблагодарил медработников за преданную службу.

Святой Отец передал раненым военнослужащим благословение и добрые пожелания от Католикоса Всех Армян.
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