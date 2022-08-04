Путин и Эрдоган обсудят в Сочи стратегические энергопроекты

Президент РФ Владимир Путин обсудит в пятницу на переговорах в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в том числе совместные стратегические проекты в энергетике. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.